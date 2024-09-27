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Дмитрий Бивол: не могу сказать, что моя скорость лучше, чем у Бетербиева

Дмитрий Бивол: не могу сказать, что моя скорость лучше, чем у Бетербиева
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33-летний чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол описал свои боксёрские качества в сравнении с соотечественником Артуром Бетербиевым, с которым проведёт бой за звание абсолютного чемпиона мира.

«Не могу сказать, что у меня лучше, чем у Бетербиева, скорость, движение или ещё что-то. Я боец, у которого хватает сил, скорости, техники и боксёрского IQ. Иногда я могу больше использовать скорость, передвижение или что-то другое. Вот как я описываю себя», — приводит слова Бивола Boxing News.

12 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

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