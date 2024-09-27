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Менеджер Яна: Пётр мотивирован вернуться и напомнить всем о себе

Менеджер Яна: Пётр мотивирован вернуться и напомнить всем о себе
Пётр Ян
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Менеджер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна Саят Абдрахманов рассказал о невероятной мотивации своего подопечного бойца перед поединком с экс-чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

«Пять раундов – это дистанция Петра. Фигейреду очень опасен в первых раундах и обладает нокаутирующей мощью, но, я думаю, на долгой дистанции, да и в принципе в целом, Пётр будет иметь преимущество. Сейчас Пётр полностью восстановился после операции, прошёл реабилитацию и очень мотивирован, чтобы вернуться и напомнить всем и всему дивизиону о себе», — приводит слова Саята Абдрахманова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Напомним, бой Ян — Фигейреду состоится 23 ноября в Макао (Китай), где возглавит турнир UFC Fight Night 247.

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