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UFC выплатит бывшим бойцам $ 375 млн по антимонопольному иску — ESPN

UFC выплатит бывшим бойцам $ 375 млн по антимонопольному иску — ESPN
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TKO Group, материнская компания бойцовского промоушена UFC, достигла соглашения по одному из своих антимонопольных исков, сообщает ESPN.

TKO Group обязуется выплатить бывшим бойцам UFC сумму в размере $ 375 млн за нарушение антимонопольного законодательства.

Напомним, судебные разбирательства начались в 2014 году, и тогда UFC обвинили в намеренном снижении зарплат бойцов и нанесении вреда другим промоушенам. В иске утверждалось, что UFC несправедливо получила преимущество в индустрии MMA за счёт многолетнего подавления конкуренции и разработке схем по установлению и удержанию монополии на рынке профессиональных бойцов.

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