Дарья Железнякова сделала вес перед боем на UFC Fight Night 243

Боец женского легчайшего дивизиона UFC, 28-летняя россиянка Дарья Железнякова успешно прошла официальную процедуру взвешивания перед поединком на турнире UFC Fight Night 243 в Париже, где ей предстоит сразиться с аргентинкой Айлин Перес.

Вес Железняковой составил 61,23 кг, в то время как её соперница потянула на 61,71 кг.

Напомним, Железнякова идёт на серии из двух побед. Её предыдущий поединок состоялся в марте этого года, где она одержала победу единогласным решением судей над мексиканкой Монтсеррат Рендон.

Что касается Перес, то она последний раз выступала в июне текущего года, одержав там победу единогласным решением судей над Джоселин Эдвардс.