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Медведев поделился ожиданиями от боя Ян — Фигейреду

Медведев поделился ожиданиями от боя Ян — Фигейреду
Пётр Ян
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Российский средневес ММА, выступающий в лиге RCC, Борис Медведев высказался по поводу предстоящего поединка экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна против бывшего чемпиона UFC в наилегчайшей весовой категории бразильца Дейвисона Фигейреду.

«Для Петра это отличное возвращение, и, как всегда, с жёстким и думающим оппонентом. Это будет достаточно динамичное сражение, а не лёгкая прогулка. Здесь будет всё: и накал, и бокс, и борьба. Фанатов ждут по-настоящему зрелищные пять раундов. Верю в победу Петра – он перезагрузился и возвращается с новыми силами, с голодом. Он опасен. No Mercy», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Ян и Фигейреду возглавят турнир UFC Fight Night 247, который состоится 23 ноября в Макао (Китай).

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