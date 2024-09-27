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Эдди Хирн: поединок Бетербиева и Бивола не самый большой, но есть ли бой круче?

Эдди Хирн: поединок Бетербиева и Бивола не самый большой, но есть ли бой круче?
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Британский промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Если говорить о коммерческой стороне, то это не самый большой бой. Но если говорить исключительно о самом бое… Назовите мне бой, который будет ещё круче? Это просто топовый поединок. На кону противостояния двух лучших полутяжеловесов мира стоит звание абсолютного чемпиона. Не могу дождаться. Осталось всего две недели», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, поединок Бетербиева и Бивола состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

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