Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 243

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Сегодня в Париже состоялась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего турнира UFC Fight Night 243, где главным событием шоу станет бой французского легковеса Бенуа Сен-Дени против бразильца Ренато Мойкано.

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира:

Основной кард

Ренато Мойкано (70,76 кг) — Бенуа Сен-Дени (70,76 кг)

Нассурдин Имавов (84,36 кг) — Брендан Аллен (84,36 кг)

Уилльям Гомис (66,22 кг) — Жоандерсон Брито (66,22 кг)

Кевин Джуссет (76,65 кг) — Брайан Баттл (77,11 кг)

Морган Шарье (66,22 кг) — Габриэль Миранда (66,22 кг)

Предварительный кард

Фарес Зиам (70,76 кг) — Мэтт Фревола (70,76 кг)

Ион Куцелаба (92,98 кг) — Иван Эрслан (93,44 кг)

Оумар Су (92,98 кг) — Да Ун Джанг (92,98 кг)

Людовит Клайн (70,3 кг) — Рузвельт Робертс (70,3 кг)

Тейлор Лапилус (61,68 кг) — Винс Моралес (61,23 кг)

Дарья Железнякова (61,23 кг) — Айлин Перес (61,68 кг)*

Даниэль Барез (56,69 кг) — Виктор Альтамирано (57,15 кг)

Нора Корнолле (61,68 кг) — Жаклин Кавальканти (61,23 кг)

Боладжи Оки (70,76 кг) — Крис Данкан (70,76 кг).

* Айлин Перес провалила взвешивание и будет оштрафована на 20% своего гонорара в пользу соперницы (Дарьи Железняковой).