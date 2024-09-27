Российский боксёр Абдуллаев сразится за вторую строчку мирового рейтинга 19 октября

Боксёр RCC Boxing Promotions россиянин Заур Абдуллаев (19-1, 11 KO), выступающий в лёгком весе (до 61,2 кг), проведёт поединок 19 октября в Аргентине, сообщает пресс-служба.

Соперником Абдуллаева станет аргентинец Хуан Хавьер Карраско (20-1, 12 KO), победитель поднимется на вторую строчку рейтинга Международной боксёрской федерации (IBF).

Изначально поединок между Абдуллаевым и Карраско должен был состояться в рамках вечера RCC Boxing Promotions в Челябинске 6 сентября, но аргентинец не смог покинуть свою страну.

На данный момент Абдуллаев занимает место в топ-10 всех ведущих боксёрских организаций – четвёртый в WBO, шестой в IBF, восьмой в WBC и седьмой в WBA.