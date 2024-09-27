Всеволод Шумков и Габил Мамедов прошли взвешивание перед боями 28 сентября в Баку

Сегодня в Баку (Азербайджан) состоялась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего вечера бокса «Ночь чемпионов IBA», где главным событием шоу станет бой за титул чемпиона мира по версии IBA в весовой категории до 57 кг между россиянином Всеволодом Шумковым и узбекистанским боксёром Миразизбеком Мирзахалиловым.

Оба боксёра успешно уложились в лимит допустимого веса, показав на весах следующие результаты:

Шумков — 57,0 кг;

Мирзахалилов — 57,0 кг.

В соглавном событии вечера чемпион Европы, а также пятикратный чемпион России среди любителей Габил Мамедов проведёт шестираундовый бой в весовой категории до 63,5 кг против казахстанского боксёра Нуртаса Ажбенова. Мамедов показал на весах отметку в 63,4 кг, а Ажбенов — ровно 63,5 кг.