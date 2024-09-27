Поединок раненного у офиса Wildberries бойца MMA отменён

Российский боец смешанного стиля Абубакар Местоев, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), не будет драться на турнире ACA 180, который состоится 4 октября в Грозном, сообщает «РИА Новости Спорт».

Местоев был ранен во время вооружённого конфликта у центрального офиса Wildberries в Москве, доставлен в больницу в тяжёлом состоянии и прооперирован.

Напомним, 18 сентября в офисе Wildberries произошла стрельба. По данным Следственного комитета РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Заведено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, самоуправстве.