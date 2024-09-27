Муроджон Ахмадалиев призвал Наою Иноуэ отказаться от чемпионских титулов

Узбекский экс-чемпион мира во втором легчайшем весе Муроджон Ахмадалиев обратился в адрес абсолютного чемпиона мира в этом весе японца Наои Иноуэ, призывая его отказаться от чемпионских титулов, в случае если он не захочет выходить с ним в ринг.

«Очень странная ситуация нарисовалась. Я — обязательный претендент, ты — чемпион. Значит, ты обязан драться со мной. Не знаю, это он боится или его команда, потому что я сразу сказал, что готов драться где угодно и когда угодно. Я всю свою карьеру дрался на территории соперников, и это не проблема для меня. Так что либо принимай бой, либо отказывайся от титулов», — приводит слова Ахмадалиева BoxingScene.

Напомним, Ахмадалиев свой последний бой проводил в декабре прошлого года, где победил техническим нокаутом в восьмом раунде мексиканца Кевина Гонсалеса.