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Муроджон Ахмадалиев призвал Наою Иноуэ отказаться от чемпионских титулов

Муроджон Ахмадалиев призвал Наою Иноуэ отказаться от чемпионских титулов
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Узбекский экс-чемпион мира во втором легчайшем весе Муроджон Ахмадалиев обратился в адрес абсолютного чемпиона мира в этом весе японца Наои Иноуэ, призывая его отказаться от чемпионских титулов, в случае если он не захочет выходить с ним в ринг.

«Очень странная ситуация нарисовалась. Я — обязательный претендент, ты — чемпион. Значит, ты обязан драться со мной. Не знаю, это он боится или его команда, потому что я сразу сказал, что готов драться где угодно и когда угодно. Я всю свою карьеру дрался на территории соперников, и это не проблема для меня. Так что либо принимай бой, либо отказывайся от титулов», — приводит слова Ахмадалиева BoxingScene.

Напомним, Ахмадалиев свой последний бой проводил в декабре прошлого года, где победил техническим нокаутом в восьмом раунде мексиканца Кевина Гонсалеса.

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