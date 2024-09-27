Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мухаммад Мокаев — о ДТП в Дагестане: не считаю себя виноватым

Мухаммад Мокаев — о ДТП в Дагестане: не считаю себя виноватым
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший топовый боец UFC британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев прокомментировал ДТП, в которое он попал в конце августа.

— Можете рассказать, что с вами случилось на трассе Хасавюрт — Махачкала?
— Я не был виноват в ДТП: ехал в аэропорт в Чечню, должен был вылететь в Болгарию на турнир Brave. Ехал по федеральной трассе, и с федеральной трассы в село съезжала машина. Я ехал, был зелёный, но во время удара уже моргал жёлтый. Пострадало три машины, я взял всё на себя, сделал всё то, что должен был сделать, хотя не считаю, что был виноват.

— Это связано с тем, что машина была с правым рулем?
— Это никак не сказалось. Главное — все живы‑здоровы. Железка, она приходит и уходит, — сказал Мухаммад в интервью порталу «Матч ТВ».

Материалы по теме
Мухаммад Мокаев попал в ДТП в Дагестане — Mash
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android