Майкл Чендлер: в 2025 году я буду биться за титул и одержу победу над Исламом Махачевым

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер считает, что в 2025 году он будет драться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и одержит над ним победу.

«В следующем году я буду биться за титул UFC. Всему этому суждено было случиться. Я должен был проиграть Чарльзу в первом бою за титул чемпиона, победить его в реванше и стать первым претендентом. А затем победить лучшего легковеса планеты, одного из величайших всех времён Ислама Махачева», — приводит слова Чендлера портал MMAJunkie.

Ранее Чендлер обвинил топового армянского бойца UFC Армана Царукяна в лицемерии.