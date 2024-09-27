Даниэль Кормье: Джон Джонс не оставил такого же нерушимого наследия, как Майкл Джордан

Член Зала славы UFC Даниэль Кормье объяснил, почему действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Джона Джонса нельзя сравнивать с легендарным игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.

«Ты хочешь прекратить интервью (Камару Усман в беседе с ним предположил, что нельзя считать безумием сравнение Джонса с Майклом Джорданом. — Прим. «Чемпионат»)? Значит, Джон Джонс — это Джордан или Леброн в ММА? Ты собираешься сидеть здесь, перед пятью камерами и говорить об этом? Когда я пытаюсь сравнить Джона с другими атлетами, то в спортивном плане он добился многого. Но из-за скандалов его трудно сравнивать и причислять к элите спорта.

Если Майкл Джордан и занимался незаконными делами, то мы об этом не знаем. Я не могу его осуждать. Но у меня есть информация и о других вещах [которые сотворил Джон Джонс], поэтому мне трудно сказать, что этот парень может быть в этом списке.

Майкл Джордан закончил играть в баскетбол в 1996 году. И люди до сих пор не хотят говорить, что кто-то стал лучше. Придёт человек, о котором люди будут говорить, что он заменит Джона Джонса, в качестве величайшего в истории. Джон не оставил нерушимого наследия, что, в свою очередь, удалось сделать Джордану», — приводит слова Кормье портал MMA Fighting.