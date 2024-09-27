Умар — о желании Мераба провести реванш с О'Мэлли: он готов драться с любым, кроме меня

Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), Умар Нурмагомедов отреагировал на слова чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили. Ранее тот изъявил желание провести реванш с американцем Шоном О'Мэлли на турнире UFC 309, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке.

«😂😂😂😂😂Он готов драться с любым… Кроме Умара Нурмагомедова», — написал Умар на своей странице в социальных сетях.

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.