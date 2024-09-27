Названа новая дата реванша между Сирилем Ганом и Александром Волковым

Реванш между бывшим временным чемпионом UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) французом Сирилем Ганом и топовым российским бойцом UFC Александром Волковым состоится на турнире UFC 310, который пройдёт в Лас-Вегасе 8 декабря. Об этом сообщила пресс-служба UFC на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в первом поединке, который состоялся 26 июня 2021 года на турнире UFC Fight Night 190, Сириль Ган победил Александра Волкова единогласным решением судей.

Россиянину 35 лет. В последнем поединке, который состоялся 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире UFC on ABC 6, Волков разделил октагон с соотечественником Сергеем Павловичем. Бой завершился победой Александра единогласным решением судей.