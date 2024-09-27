Сириль Ган: если мне удастся преодолеть мыс Волкова, то за ним меня будет ждать Аспиналл

Бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган считает, что в случае победы над топовым российским бойцом UFC Александром Волковым он будет драться с временным обладателем титула UFC в категории (до 120 кг) англичанином Томом Аспиналлом.

«Я должен был лететь в Абу-Даби, но, к сожалению, нам пришлось перенести бой на декабрь. Если мне удастся преодолеть мыс Волкова, то за ним меня будет ждать Аспиналл», — сказал Ган во время пресс-конференции.

Напомним, в первом поединке, который состоялся 26 июня 2021 года на турнире UFC Fight Night 190, Сириль Ган победил Александра Волкова единогласным решением судей.