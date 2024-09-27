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«Меня будут оперировать 3 октября. Дерись с Умнаром». О'Мэлли — на вызов Двалишвили

«Меня будут оперировать 3 октября. Дерись с Умнаром». О'Мэлли — на вызов Двалишвили
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли ответил на предложение действующего обладателя титула UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили провести реванш 16 ноября на турнире UFC 309.

«Мне предстоит операция 3 октября. Я дрался с тобой с одним [здоровым] бедром и всё равно победил. За мной остались первый, третий и пятый раунды. Я чемпион. Дерись с Умнаром», — написал на своей странице в социальных сетях Шон.

Напомним, поединок между Шоном и Мерабом стал главным событием вечера на турнире UFC 306, который состоялся 15 сентября в Лас-Вегасе на стадионе «Сфера». Бой завершился победой грузина единогласным решением судей.

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