Боец UFC Бакли считает Шавката Рахмонова переоценённым и уверен, что Мухаммад его победит

Топовый боец UFC, который выступает в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хоакин Бакли считает непобеждённого казахского бойца UFC Шавката Рахмонова переоценённым и уверен, что чемпион UFC Белал Мухаммад победит его.

«Я всегда говорил, что Шавкат никогда не был так хорош, как утверждают люди. Причина, по которой я говорю это так уверенно, в том, что когда ему предлагали бой со мной, то он не согласился. Когда его бой с Маддаленой отменили, я был готов подраться с ним на том же турнире. Он отказался. Парни не понимают, что нельзя просто ждать титульного шанса. Тебе надо постоянно работать, поскольку UFC сводит бойцов.

Допустим, я подрался с Шавкатом, и ему посчастливилось победить меня. Бум, легко. Без сомнения, они бы тут же отдали титульник ему. Но он в курсе, что мне удавалось бить многих его товарищей по команде и у меня есть преимущество перед ним. Не думаю, что Шавкат так хорош. Рано или поздно его выведут на чистую воду. Если это буду не я, то это сделает Белал», — приводит слова Хоакина портал MMAJunkie.