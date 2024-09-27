Алекс Перейра: хочу, чтобы наш бой с дю Плесси прошёл в среднем весе

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра хочет, чтобы его бой с чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканцем Дрикусом дю Плесси прошёл в его дивизионе.

«Я бы хотел, чтобы [бой с Дю Плесси] прошёл в среднем весе. Я всем сказал, что мне просто нужен перерыв от сгонок в 84 кг. Сейчас чувствую себя хорошо, здоровым», — приводит слова Алекса портал Sports Illustrated.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 30 июня в Лас-Вегасе на турнире UFC 303, Алекс Перейра провёл реванш с чешским бойцом Иржи Прохазкой. Бой завершился победой Поатана нокаутом во втором раунде.