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Алекс Перейра: хочу, чтобы наш бой с дю Плесси прошёл в среднем весе

Алекс Перейра: хочу, чтобы наш бой с дю Плесси прошёл в среднем весе
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Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра хочет, чтобы его бой с чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканцем Дрикусом дю Плесси прошёл в его дивизионе.

«Я бы хотел, чтобы [бой с Дю Плесси] прошёл в среднем весе. Я всем сказал, что мне просто нужен перерыв от сгонок в 84 кг. Сейчас чувствую себя хорошо, здоровым», — приводит слова Алекса портал Sports Illustrated.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 30 июня в Лас-Вегасе на турнире UFC 303, Алекс Перейра провёл реванш с чешским бойцом Иржи Прохазкой. Бой завершился победой Поатана нокаутом во втором раунде.

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