Ислам Махачев провёл борцовскую схватку с Усманом Нурмагомедовым

Действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг россиянин Ислам Махачев провёл борцовскую схватку с чемпионом Bellator в лёгком весе соотечественником Усманом Нурмагомедвым.

Исламу Махачеву 32 года. В UFC россиянин дебютировал 23 мая 2015 года на турнире UFC 187, победив Лео Кунца удушающим приёмом.

В последнем поединке, который проходил в ночь с 1 на 2 июня мск, Махачев разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Дастином Порье. Их бой состоялся в рамках турнира UFC 302. Противостояние продлилось до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом. Для Ислама это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг).