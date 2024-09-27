Том Аспиналл рассказал, с кем бы хотел провести следующий бой

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл рассказал, с кем бы хотел провести следующий поединок.

«Если и Джон, и Стипе уйдут на пенсию после того, как они подерутся, тогда имеет мне имеет смысл встретиться с победителем боя Ган — Волков. Хотя претендентов полно.

Что касается активности [как чемпиона], то мне хотелось бы драться два раза в год. Думаю, что это вполне реалистично», — приводит слова Тома портал BJ Penn.

Напомним, в последнем поединке. который состоялся 27 июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания), Аспиналл победил нокаутом американца Кёртиса Блэйдса.