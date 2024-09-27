Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Том Аспиналл рассказал, с кем бы хотел провести следующий бой

Том Аспиналл рассказал, с кем бы хотел провести следующий бой
Комментарии

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл рассказал, с кем бы хотел провести следующий поединок.

«Если и Джон, и Стипе уйдут на пенсию после того, как они подерутся, тогда имеет мне имеет смысл встретиться с победителем боя Ган — Волков. Хотя претендентов полно.

Что касается активности [как чемпиона], то мне хотелось бы драться два раза в год. Думаю, что это вполне реалистично», — приводит слова Тома портал BJ Penn.

Напомним, в последнем поединке. который состоялся 27 июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания), Аспиналл победил нокаутом американца Кёртиса Блэйдса.

Материалы по теме
Сириль Ган: если мне удастся преодолеть мыс Волкова, то за ним меня будет ждать Аспиналл
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android