Названа новая дата поединка между Мовсаром Евлоевым и Алджамейном Стерлингом

Поединок между топовым и непобеждённым бойцом UFC, который выступает в полулёгком весе (до 66 кг), Мовсар Евлоев и бывшим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американцем Алджамейном Стерлингом пройдёт на турнире UFC 310, который состоится 8 декабря в Лас-Вегасе. Об этом сообщила пресс-служба UFC на своей странице в социальных сетях.

Евлоеву 30 лет. В последнем поединке, который состоялся 21 января в Торонто (Канаде) на турнире UFC 297, Мовсар разделил октагон с топовым английским бойцом UFC Арнольдом Алленом. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.