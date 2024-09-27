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Названа новая дата поединка между Мовсаром Евлоевым и Алджамейном Стерлингом

Названа новая дата поединка между Мовсаром Евлоевым и Алджамейном Стерлингом
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Поединок между топовым и непобеждённым бойцом UFC, который выступает в полулёгком весе (до 66 кг), Мовсар Евлоев и бывшим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американцем Алджамейном Стерлингом пройдёт на турнире UFC 310, который состоится 8 декабря в Лас-Вегасе. Об этом сообщила пресс-служба UFC на своей странице в социальных сетях.

Евлоеву 30 лет. В последнем поединке, который состоялся 21 января в Торонто (Канаде) на турнире UFC 297, Мовсар разделил октагон с топовым английским бойцом UFC Арнольдом Алленом. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.

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