Белал Мухаммад изучал технику Хабиба и Канело перед боем с Леоном Эдвардсом

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад изучал технику Хабиба Нурмагомедова и Сауля Альвареса, готовясь к титульному поединку с англичанином Леоном Эдвардсом.

«Я всегда изучаю парней, которыми восхищаюсь и у которых хочу чему-то поучиться. Поэтому и смотрел много боёв Хабиба Нурмагомедова, особенно его противостояние с Эдсоном Барбозой. Я также наблюдал за Канело Альваресом, чтобы увидеть его стиль и движения, так как хотел подражать его умению держаться поближе к сопернику во время боя», — приводит слова Белала портал The Sports Rush.

Ранее Хоакин Бакли заявил, что считает Шавката Рахмонова переоценённым и уверен, что Белал Мухаммад победит его.