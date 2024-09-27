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Белал Мухаммад изучал технику Хабиба и Канело перед боем с Леоном Эдвардсом

Белал Мухаммад изучал технику Хабиба и Канело перед боем с Леоном Эдвардсом
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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад изучал технику Хабиба Нурмагомедова и Сауля Альвареса, готовясь к титульному поединку с англичанином Леоном Эдвардсом.

«Я всегда изучаю парней, которыми восхищаюсь и у которых хочу чему-то поучиться. Поэтому и смотрел много боёв Хабиба Нурмагомедова, особенно его противостояние с Эдсоном Барбозой. Я также наблюдал за Канело Альваресом, чтобы увидеть его стиль и движения, так как хотел подражать его умению держаться поближе к сопернику во время боя», — приводит слова Белала портал The Sports Rush.

Ранее Хоакин Бакли заявил, что считает Шавката Рахмонова переоценённым и уверен, что Белал Мухаммад победит его.

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