Девин Хейни подал в суд на Райана Гарсию, обвинив его в нанесения побоев во время боя

Непобеждённый чемпион мира по боксу в двух весовых категориях американец Девин Хейни подал в суд на известного мексиканского боксёра Райана Гарсию. Об этом сообщает издание MMA Fighting.

Хейни обвинил Гарсию в нанесении побоев, мошенничестве и несправедливом обогащении на боксёрском ивенте. Также Девин требует полностью пересчитать распределение финансов по итогам боя.

Кроме того, в иске утверждается, что нанесение побоев Хейни привело к «физическим травмам, репутационному ущербу, который оценивается в миллионы долларов, а также к эмоциональному и умственному расстройству».

Напомним, бой между Девином и Райаном прошёл 20 апреля и завершился победой решением большинства судей.