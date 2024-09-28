Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC Аллен обвинил французских чиновников в коррупции и предвзятости

Боец UFC Аллен обвинил французских чиновников в коррупции и предвзятости
Комментарии

Топовый американский боец UFC, который выступает в среднем весе (до 84 кг), Брендан Аллен обвинил французских спортивных чиновников в коррупции и предвзятости.

«Во Франции самый коррумпированный подход к обращению с бойцами в мире. Меня попросили сдать кровь и мочу. Но сначала – мочу. Я был настолько обезвожен, что мне пришлось ждать три часа, прежде чем у меня появилось желание сходить в туалет. А потом мне сказали сдать кровь.

Это надо было сделать только мне и Мойкано. А два француза ничего такого не делали. Он просто пошли в свои комнаты, чтобы отдыхать. К чёрту это место», — приводит слова Аллена портал MMA Mania.

Материалы по теме
Двалишвили заявил о готовности провести реванш с О’Мэлли на UFC 309
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android