Боец UFC Аллен обвинил французских чиновников в коррупции и предвзятости

Топовый американский боец UFC, который выступает в среднем весе (до 84 кг), Брендан Аллен обвинил французских спортивных чиновников в коррупции и предвзятости.

«Во Франции самый коррумпированный подход к обращению с бойцами в мире. Меня попросили сдать кровь и мочу. Но сначала – мочу. Я был настолько обезвожен, что мне пришлось ждать три часа, прежде чем у меня появилось желание сходить в туалет. А потом мне сказали сдать кровь.

Это надо было сделать только мне и Мойкано. А два француза ничего такого не делали. Он просто пошли в свои комнаты, чтобы отдыхать. К чёрту это место», — приводит слова Аллена портал MMA Mania.