Конор Макгрегор назвал топ-5 величайших бойцов в истории ММА, не упомянув Джона Джонса

Известный ирландский боец UFC, выступающий в лёгком и полусреднем весе, Конор Макгрегор назвал топ-5 величайших бойцов в истории смешанных единоборств, сообщает издание MMA Fighting.

Топ-5 величайших бойцов ММА в истории по мнению Макгрегора.

1. Риксон Грейси;

2. Ройс Грейси;

3. Кен Шемрок;

4. Чак Лиддел;

5. Бас Рюттен.

Напомним, в конце июня Макгрегор должен был сразиться с американцем Майклом Чендлером на турнире UFС 303, однако поединок отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил ирландец. Конор не выступал по правилам ММА с лета 2021 года, когда проиграл на турнире UFC 263 представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу.