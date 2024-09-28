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Конор Макгрегор назвал топ-5 величайших бойцов в истории ММА, не упомянув Джона Джонса

Конор Макгрегор назвал топ-5 величайших бойцов в истории ММА, не упомянув Джона Джонса
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Известный ирландский боец UFC, выступающий в лёгком и полусреднем весе, Конор Макгрегор назвал топ-5 величайших бойцов в истории смешанных единоборств, сообщает издание MMA Fighting.

Топ-5 величайших бойцов ММА в истории по мнению Макгрегора.

1. Риксон Грейси;
2. Ройс Грейси;
3. Кен Шемрок;
4. Чак Лиддел;
5. Бас Рюттен.

Напомним, в конце июня Макгрегор должен был сразиться с американцем Майклом Чендлером на турнире UFС 303, однако поединок отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил ирландец. Конор не выступал по правилам ММА с лета 2021 года, когда проиграл на турнире UFC 263 представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу.

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