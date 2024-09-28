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Двалишвили объяснил, почему хочет провести реванш с О'Мэлли раньше боя с Нурмагомедовым

Двалишвили объяснил, почему хочет провести реванш с О'Мэлли раньше боя с Нурмагомедовым
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили заявил о готовности провести реванш с американцем Шоном О'Мэлли, подтвердив, что не отказывается от боя с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«О'Мэлли написал мне в личку в прошлый вторник. Он настаивает на реванше. Он настолько уверен, что выиграл бой, что я хочу показать ему, что буду побеждать его снова и снова. Я собирался по-быстрому победить его в Нью-Йорке. Я не уклоняюсь от боя с Умаром — после реванша я буду драться с ним или с кем-нибудь ещё, кого UFC поставит передо мной», — написал Двалишвили в социальных сетях.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 306 и завершился победой Двалишвили единогласным судейским решением, грузинский боец стал обладателем титула.

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