«Готов тебе в челюсть врезать прямо сейчас». Конор Макгрегор обратился к Илии Топурии

Известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор обратился к действующему обладателю титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузину Илии Топурии. Напомним, ранее Топурия заявил, что не собирается драться с Макгрегором.

«Он такой маленький, глупый… коротышка. Я готов тебе в челюсть врезать прямо сейчас», — приводит слова Макгрегора Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter).

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2015 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В феврале на UFC 298, который проходил в Анахайме (США), Топурия завоевал чемпионский титул, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски.

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