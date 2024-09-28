UFC Fight Night 243 — полный кард участников

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28 сентября в Париже на «Аккор-арене» состоится вечер единоборств популярной федерации — UFC Fight Night 243. В главном бою вечера сойдутся бразилец Ренато Карнейро и француз Бенуа Сен-Дени. В турнире примет участие российская спортсменка — Дарья Железнякова.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард участников мероприятия:

Даниэль Барес — Виктор Альтамирано;

Айлин Перес — Дарья Железнякова;

Ион Куцелаба — Иван Эрслан;

Кевин Джуссет — Брайан Баттл;

Умар Си — Та Вон Чун;

Тейлор Лапилус — Фелипе Лима;

Людовит Клейн — Николас Мотта;

Морган Шарье — Эй Джей Каннингем;

Жермейн де Рандами — Нора Корнолле;

Мэтт Фревола — Фарес Зиам;

Жоандерсон Брито — Уильям Гомис;

Брендан Аллен — Нассурдин Имавов;

Ренато Карнейро — Бенуа Сен-Дени;

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 243 и событий вокруг него.