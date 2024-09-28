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UFC Fight Night 243 — полный кард участников

UFC Fight Night 243 — полный кард участников
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28 сентября в Париже на «Аккор-арене» состоится вечер единоборств популярной федерации — UFC Fight Night 243. В главном бою вечера сойдутся бразилец Ренато Карнейро и француз Бенуа Сен-Дени. В турнире примет участие российская спортсменка — Дарья Железнякова.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард участников мероприятия:

Даниэль Барес — Виктор Альтамирано;

UFC 2024. UFC Fight Night 243, Париж, Франция
Даниэль Барес — Виктор Альтамирано
28 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Даниэль Барес
Не началось
Виктор Альтамирано

Айлин Перес — Дарья Железнякова;

UFC 2024. UFC Fight Night 243, Париж, Франция
Айлин Перес — Дарья Железнякова
28 сентября 2024, суббота. 19:25 МСК
Айлин Перес
Не началось
Дарья Железнякова

Ион Куцелаба — Иван Эрслан;

UFC 2024. UFC Fight Night 243, Париж, Франция
Ион Куцелаба — Иван Эрслан
28 сентября 2024, суббота. 19:50 МСК
Ион Куцелаба
Не началось
Иван Эрслан

Кевин Джуссет — Брайан Баттл;

UFC 2024. UFC Fight Night 243, Париж, Франция
Кевин Джуссет — Брайан Баттл
28 сентября 2024, суббота. 20:15 МСК
Кевин Джуссет
Не началось
Брайан Баттл

Умар Си — Та Вон Чун;

UFC 2024. UFC Fight Night 243, Париж, Франция
Умар Си — Та Вон Чун
28 сентября 2024, суббота. 20:40 МСК
Не началось

Тейлор Лапилус — Фелипе Лима;

UFC 2024. UFC Fight Night 243, Париж, Франция
Тейлор Лапилус — Фелипе Лима
28 сентября 2024, суббота. 21:05 МСК
Тейлор Лапилус
Не началось
Фелипе Лима

Людовит Клейн — Николас Мотта;

UFC 2024. UFC Fight Night 243, Париж, Франция
Людовит Клейн — Николас Мотта
28 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Людовит Клейн
Не началось
Николас Мотта

Морган Шарье — Эй Джей Каннингем;

UFC 2024. UFC Fight Night 243, Париж, Франция
Морган Шарье — Эй Джей Каннингем
28 сентября 2024, суббота. 22:30 МСК
Морган Шарье
Не началось
Эй Джей Каннингем

Жермейн де Рандами — Нора Корнолле;

UFC 2024. UFC Fight Night 243, Париж, Франция
Жермейн де Рандами — Нора Корнолле
28 сентября 2024, суббота. 23:00 МСК
Жермейн де Рандами
Не началось
Нора Корнолле

Мэтт Фревола — Фарес Зиам;

UFC 2024. UFC Fight Night 243, Париж, Франция
Мэтт Фревола — Фарес Зиам
28 сентября 2024, суббота. 23:30 МСК
Мэтт Фревола
Не началось
Фарес Зиам

Жоандерсон Брито — Уильям Гомис;

UFC 2024. UFC Fight Night 243, Париж, Франция
Жоандерсон Брито — Уильям Гомис
29 сентября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Жоандерсон Брито
Не началось
Уильям Гомис

Брендан Аллен — Нассурдин Имавов;

UFC 2024. UFC Fight Night 243, Париж, Франция
Брендан Аллен — Нассурдин Имавов
29 сентября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Брендан Аллен
Не началось
Нассурдин Имавов

Ренато Карнейро — Бенуа Сен-Дени;

UFC 2024. UFC Fight Night 243, Париж, Франция
Ренато Карнейро — Бенуа Сен-Дени
29 сентября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Ренато Карнейро
Не началось
Бенуа Сен-Дени

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 243 и событий вокруг него.

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