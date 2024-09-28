UFC Fight Night 243 — полный кард участников

28 сентября в Париже на «Аккор-арене» состоится вечер единоборств популярной федерации — UFC Fight Night 243. В главном бою вечера сойдутся бразилец Ренато Карнейро и француз Бенуа Сен-Дени. В турнире примет участие российская спортсменка — Дарья Железнякова.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард участников мероприятия:
Даниэль Барес — Виктор Альтамирано;
Айлин Перес — Дарья Железнякова;
Ион Куцелаба — Иван Эрслан;
Кевин Джуссет — Брайан Баттл;
Умар Си — Та Вон Чун;
Тейлор Лапилус — Фелипе Лима;
Людовит Клейн — Николас Мотта;
Морган Шарье — Эй Джей Каннингем;
Жермейн де Рандами — Нора Корнолле;
Мэтт Фревола — Фарес Зиам;
Жоандерсон Брито — Уильям Гомис;
Брендан Аллен — Нассурдин Имавов;
Ренато Карнейро — Бенуа Сен-Дени;
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 243 и событий вокруг него.
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