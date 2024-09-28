Конор Макгрегор вызвал на поединок действующего чемпиона в полусреднем весе UFC

36-летний ирландский звёздный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор бросил вызов действующему чемпиону в полусреднем весе палестинского происхождения Белалу Мухаммаду.

«Белал — Макгрегор, бой за титул чемпиона мира UFC в полусреднем весе… Я наношу серьёзный урон в 170 фунтах [полусредняя категория], проверьте статистику… А у этого человека [Белала] даже не было нокдауна в истории UFC. Ни одного нокдауна, стыдно, если честно», — приводит слова Макгрегора издание Championships Rounds.

Макгрегор пришёл в UFC в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Конор — первый в истории UFC двойной чемпион, владевший одновременно двумя поясами в разных весовых категориях — в полулёгком и лёгком весе.

Мухаммад завоевал титул на шоу UFC 304 27 июля 2024 года, победив единогласным решением Леона Эдвардса.