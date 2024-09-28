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Айлин Перес — Дарья Железнякова, UFC Fight Night 243 — во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 28 сентября, в столице Франции Париже состоится турнир UFC Fight Night 243, в одном из поединков которого 28-летняя российская спортсменка и чемпионка России по кикбоксингу Дарья Железнякова встретится с 29-летней аргентинкой Айлин Перес.

Старт поединка запланирован на 20:00 по московскому времени.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Paris можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Результаты взвешивания спортсменок: Дарья Железнякова (61,23 кг) — Айлин Перес (61,68 кг).

Айлин Перес провалила взвешивание и будет оштрафована на 20% своего гонорара в пользу соперницы (Дарьи Железняковой).