Айлин Перес — Дарья Железнякова, UFC Fight Night 243 — во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 28 сентября, в столице Франции Париже состоится турнир UFC Fight Night 243, в одном из поединков которого 28-летняя российская спортсменка и чемпионка России по кикбоксингу Дарья Железнякова встретится с 29-летней аргентинкой Айлин Перес.
Старт поединка запланирован на 20:00 по московскому времени.
Посмотреть трансляцию турнира UFC Paris можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Результаты взвешивания спортсменок: Дарья Железнякова (61,23 кг) — Айлин Перес (61,68 кг).
Айлин Перес провалила взвешивание и будет оштрафована на 20% своего гонорара в пользу соперницы (Дарьи Железняковой).