Чемпион Hardcore Владимир Мазур дал прогноз на бой Бивол — Бетербиев

Российский боксёр федерации Hardcore Boxing во втором среднем весе Владимир Мазур сделал прогноз на поединок своих соотечественников Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева, который состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Раньше я точно отдавал победу Биволу – 75 на 25. Мне очень нравится его работа ног, тайминг, скорость – он крутой. Но потом я стал больше смотреть бои Бетербиева и понял, что он не так прост. Многие считают, что он просто сильно бьёт, что он панчер. Но нет.

То, как он готовит атаки, как он мучает соперника перед этим – это тонкости, которые немногие замечают. Два больших мастера, сейчас, наверное, дам 50 на 50, но как будто бы если оба будут в идеальной форме, то всё же склонюсь в пользу Дмитрия»., — сказал Мазур в интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Некрасову.