Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион Hardcore Владимир Мазур дал прогноз на бой Бивол — Бетербиев

Чемпион Hardcore Владимир Мазур дал прогноз на бой Бивол — Бетербиев
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боксёр федерации Hardcore Boxing во втором среднем весе Владимир Мазур сделал прогноз на поединок своих соотечественников Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева, который состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Раньше я точно отдавал победу Биволу – 75 на 25. Мне очень нравится его работа ног, тайминг, скорость – он крутой. Но потом я стал больше смотреть бои Бетербиева и понял, что он не так прост. Многие считают, что он просто сильно бьёт, что он панчер. Но нет.

То, как он готовит атаки, как он мучает соперника перед этим – это тонкости, которые немногие замечают. Два больших мастера, сейчас, наверное, дам 50 на 50, но как будто бы если оба будут в идеальной форме, то всё же склонюсь в пользу Дмитрия»., — сказал Мазур в интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Некрасову.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол
Материалы по теме
«Надеяться на травмы Бетербиева – плохая мысль». Дмитрий Бивол готов к супербою
«Надеяться на травмы Бетербиева – плохая мысль». Дмитрий Бивол готов к супербою
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android