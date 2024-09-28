«Показательный бой». Владимир Мазур — о поединке Джейка Пола и Майка Тайсона

Российский боксёр федерации Hardcore Boxing во втором среднем весе Владимир Мазур высказался о поединке Джейка Пола и легендарного Майка Тайсона.

«Мне кажется, что это будет выставочный бой, хотя они говорят, что поединок пойдёт в профессиональный рекорд. Тайсон – легенда, но Джейк Пол сейчас – профессиональный спортсмен. Он здоровый, молодой, быстрый, с сильным ударом. Тайсон в силу возраста не сможет его сдерживать. Но я думаю, что это будет показательный бой, и, возможно, даже с ничейным результатом – что было бы честно и красиво по отношению к легенде», — сказал Мазур в интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Некрасову.