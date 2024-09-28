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«Врываетесь и хотите нокаутировать друг друга». Мазур — о разнице между боксом и кулачкой

«Врываетесь и хотите нокаутировать друг друга». Мазур — о разнице между боксом и кулачкой
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Российский боксёр федерации Hardcore Boxing во втором среднем весе Владимир Мазур рассказал о разнице между боксом и кулачными боями.

«Здесь другое время раунда – две минуты вместо трёх. Темп другой. Кулачка ближе к любительскому боксу, задача – набрать очки и быстро работать на руках и ногах. В профессиональном боксе, наоборот, из-за долгой дистанции приходилось где-то делать паузы – невозможно в высоком темпе работать все восемь раундов, например. Сейчас на протяжении трёх месяцев я готовился именно под кулачку, вернул быструю работу ног, быструю работу рук.

Но в целом готовиться под кулачку проще, чем под профессиональный бокс. Меньше элементов нужно знать и делать, всё сводится к простому – одиночные, двойки, грамотная работа на ногах. А в профессиональном боксе нужны заготовки, комбинации. В кулачке всё просто: врываетесь, оба хотите нокаутировать друг друга, надо быстро отработать на рефлексах и опередить соперника», — сказал Мазур в интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Некрасову.

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