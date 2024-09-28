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«Большинство пишет с закрытых аккаунтов». Мазур — о хейтерах и негативных комментариях

«Большинство пишет с закрытых аккаунтов». Мазур — о хейтерах и негативных комментариях
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Российский боксёр федерации Hardcore Boxing во втором среднем весе Владимир Мазур высказался о хейтерах и негативных комментариях.

«Да, мне это доставляет большое удовольствие, я прям заряжаюсь. Кто-то говорит, что это высасывает у них энергию, у меня наоборот. Хорошие комментарии я лайкаю, отвечаю – спасибо. Но если комментарий какой-то неприятный, я тоже отвечаю.

Просто большинство пишет с закрытых аккаунтов, так что нет смысла что-то отвечать. А если открытый аккаунт – я пишу человеку, и почти всегда начинаются разговоры: «Ой, вы не подумайте, я не это хотел сказать». А что ты хотел сказать? Написал же комментарий. Идиот, что сказать», — сказал Мазур в интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Некрасову.

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