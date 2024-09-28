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«Задавит массой». Чемпион Hardcore Мазур выделил фаворита в реванше Фьюри и Усика

«Задавит массой». Чемпион Hardcore Мазур выделил фаворита в реванше Фьюри и Усика
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Российский боксёр федерации Hardcore Boxing во втором среднем весе Владимир Мазур рассказал, кого видит фаворитом в реванше между британским боксёром Тайсоном Фьюри и непобеждённым профессионалом Александром Усиком.

«Я думал, что в первом бою победит Фьюри – за счёт габаритов. Но он слишком игровую манеру выбрал для поединка и проиграл. Думаю, что Тайсон сделает работу над ошибками и задавит Усика массой в реванше. А дальше трилогия — почему бы и нет. Они заработали около $ 100 млн каждый, эти суммы никто не зарабатывает», — сказал Мазур в интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Некрасову.

Ранее Мазур сделал прогноз на бой Бетербиева и Бивола.

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