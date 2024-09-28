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«Нормально же общались». Двалишвили заблокировал Умара Нурмагомедова в социальных сетях

«Нормально же общались». Двалишвили заблокировал Умара Нурмагомедова в социальных сетях
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33-летний американо-грузинский новоиспечённый чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заблокировал в социальных сетях 28-летнего Умара Нурмагомедова, идущего на второй строчке рейтинга UFC.

«Нормально же общались. Обиделся)))», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Фото: Скриншот из социальных сетей Умара Нурмагомедова

Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.

После победы Двалишвили над Шоном О'Мэлли отношения Мераба и Умара накалились, потому что многие поклонники и эксперты считают, что чемпион должен провести свою защиту против младшего брата Хабиба Нурмагомедова.

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