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Нассурдин Имавов — Брендан Аллен — UFC Paris — Fight Night 243 — во сколько начало, где смотреть

Нассурдин Имавов — Брендан Аллен — во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 28 сентября, в столице Франции Париже на «Аккор-арене» состоится турнир UFC Fight Night 243, в соглавном поединке которого 28-летний российский и французский боец смешанных боевых единоборств Нассурдин Имавов встретится с находящимся на серии из семи побед подряд американцем Бренданом Алленом.

Имавов попытается защитить своё место в топ-5 среднего веса.

UFC 2024. UFC Fight Night 243, Париж, Франция
Нассурдин Имавов — Брендан Аллен
29 сентября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Нассурдин Имавов
Не началось
Брендан Аллен

Поединок Имавова и Аллена ориентировочно начнётся в 00:30 по московскому времени в ночь на 29 сентября.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Paris можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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