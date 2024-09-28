Ренато Мойкано — Бенуа Сен-Дени, UFC Fight Night 243 — во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 28 сентября, в Париже, Франция, на «Аккор-арене» в главном бою вечера встретятся два топовых легковеса — 35-летний бразилец Ренато Мойкано и 28-летний француз Бенуа Сен-Дени.

Начало главного боя вечера запланировано в 00:30 по московскому времени в ночь на 29 сентября.

Оба представителя смешанных единоборств справились с весом: Ренато Мойкано (70,76 кг) — Бенуа Сен-Дени (70,76 кг).

Посмотреть трансляцию турнира UFC Paris можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.