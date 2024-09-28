Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ренато Мойкано — Бенуа Сен-Дени — UFC Paris — Fight Night 243 — во сколько начало, где смотреть

Ренато Мойкано — Бенуа Сен-Дени, UFC Fight Night 243 — во сколько начало, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 28 сентября, в Париже, Франция, на «Аккор-арене» в главном бою вечера встретятся два топовых легковеса — 35-летний бразилец Ренато Мойкано и 28-летний француз Бенуа Сен-Дени.

Начало главного боя вечера запланировано в 00:30 по московскому времени в ночь на 29 сентября.

UFC 2024. UFC Fight Night 243, Париж, Франция
Ренато Карнейро — Бенуа Сен-Дени
29 сентября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Ренато Карнейро
Не началось
Бенуа Сен-Дени

Оба представителя смешанных единоборств справились с весом: Ренато Мойкано (70,76 кг) — Бенуа Сен-Дени (70,76 кг).

Посмотреть трансляцию турнира UFC Paris можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Материалы по теме
UFC Paris: Имавов набрал ход и близок к титулу, Железнякова идёт за второй победой. LIVE
Live
UFC Paris: Имавов набрал ход и близок к титулу, Железнякова идёт за второй победой. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android