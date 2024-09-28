«Вонзи этот нож прямо в сердце». Хейман — о творческом конфликте Винса Макмэна с сыном

59-летний американский менеджер в реслинге, бывший промоутер Extreme Championship Wrestling (ECW), который в дальнейшем станет брендом WWE, Пол Хейман в одном из эпизодов документального фильма Netflix «Мистер Макмэн» рассказал о творческом конфликте между создателем и президентом WWE Винсом Макмэном и его сыном Шейном Макмэном за кулисами одного из шоу.

«Самым определяющим моментом, который я видел между Винсом и Шейном, был творческий спор, произошедший однажды ночью. У Шейна была идея, в которую он действительно верил, а Винс был с ней полностью не согласен. И большинство споров, которые происходят с Винсом, как только они начинают обостряться, обостряются очень быстро.

Фото: Netflix

Винс повернулся к Шейну, когда они уже перешли на громкие тона, и сказал: «Этого не произойдёт, пока я жив». И Винс, который что-то ел, взял свой нож и протянул его Шейну. Он сказал: «Вот сюда (указав на сердце). Давай. Вот сюда! Если ты так этого хочешь, воткни нож прямо в эту точку! Потому что это то, что тебе придётся сделать, чтобы принять и реализовать своё решение.

И если ты не воткнёшь в меня нож, то я пойму, что ты недостаточно мужественный, чтобы сделать это, и мне придётся это тоже учесть для будущего. Или ты можешь выкупить компанию у меня, как я выкупил её у своего отца. И если я не уйду с твоего пути, будь готов избавиться от меня, как мне пришлось бы избавиться от своего отца, когда он вообще не делал всё по-моему», — приводит слова Хеймана издание Sports Illustrated.

Шейн долгое время выступал в WWE в роли рестлера и творческого продюсера, управляя некоторыми эпизодами на различных брендах. Сын Винса покинул компанию после скандального Royal Rumble — 2022, за который был раскритикован как внутри федерации, так и за её пределами.