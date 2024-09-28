Дарья Железнякова — Айлин Перес: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 20:00

28 сентября в Париже состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 243, в рамках которого российская спортсменка легчайшего дивизиона UFC Дарья Железнякова проведёт бой в промежуточном весе с представительницей полулёгкой весовой категории аргентинкой Айлин Перес.

Спортсменки выйдут в клетку приблизительно в 20:00 мск. Точное время начала боя будет зависеть от того, как сложатся другие поединки карда, которые запланированы ранее. Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести отдельную онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

За плечами Железняковой 10 проведённых поединков, и в девяти из них она одержала победы. Перес выйдет на бой с 10 победами при двух поражениях.