Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дарья Железнякова — Айлин Перес: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 20:00

Дарья Железнякова — Айлин Перес: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 20:00
Аудио-версия:
Комментарии

28 сентября в Париже состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 243, в рамках которого российская спортсменка легчайшего дивизиона UFC Дарья Железнякова проведёт бой в промежуточном весе с представительницей полулёгкой весовой категории аргентинкой Айлин Перес.

UFC 2024. UFC Fight Night 243, Париж, Франция
Айлин Перес — Дарья Железнякова
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Айлин Перес
Не началось
Дарья Железнякова

Спортсменки выйдут в клетку приблизительно в 20:00 мск. Точное время начала боя будет зависеть от того, как сложатся другие поединки карда, которые запланированы ранее. Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести отдельную онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

За плечами Железняковой 10 проведённых поединков, и в девяти из них она одержала победы. Перес выйдет на бой с 10 победами при двух поражениях.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android