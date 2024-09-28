Дерек Чисора: Усик завершит карьеру после реванша с Фьюри
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Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора считает, что обладатель титулов WBC, WBA и WBO в этом весе украинец Александр Усик объявит о завершении боксёрской карьеры после реванша с бывшим чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри.
«Я думаю, он завершит карьеру после того, как нокаутирует Фьюри в реванше. Просто в чём смысл продолжения карьеры? Он победил всех, он надрал мою задницу, дважды победил Джошуа, выиграл у Дюбуа, Фьюри и сейчас ещё раз победит его. По сути, он победил всех топовых британцев на сегодняшний день. Он уйдёт непобеждённым. Сколько таких чемпионов, как он? Он остановится, потому что хочет быть с женой и семьёй», — приводит слова Чисоры TalkSportBoxing.
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