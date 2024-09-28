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Габил Мамедов победил Нуртаса Ажбенова

Габил Мамедов победил Нуртаса Ажбенова
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Сегодня, 28 сентября, в Баку (Азербайджан) в соглавном событии боксёрского вечера «Ночь чемпионов IBA» чемпион Европы и пятикратный чемпион России среди любителей Габил Мамедов одержал победу над казахстанским боксёром Нуртасом Ажбеновым.

Поединок проходил в довольно высоком темпе и имел яркий характер. Мамедов был эффективнее в своих действиях и в конце пятого раунда отправил в нокдаун Ажбенова, но не успел развить успех, потому как до конца раунда оставалось всего несколько секунд.

В конечном итоге поединок продлился все отведённые шесть раундов, и по их итогам все трое судей отдали победу Мамедову.

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