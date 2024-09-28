Габил Мамедов прокомментировал победу над Нуртасом Ажбеновым

Чемпион Европы и пятикратный чемпион России россиянин Габил Мамедов прокомментировал свою победу над казахстанским боксёром Нуртасом Ажбеновым, которого одолел в шестираундовом противостоянии на турнире «Ночь чемпионом IBA», который проходил сегодня, 28 сентября, в Баку (Азербайджан).

«У меня не было задачи досрочно завершить бой. Главной задачей было проведение хорошего и красивого боя с выполнением тренерских установок. Это был один из этапов подготовки к более крупным соревнованиям, потому что бой был рейтинговым. О дальнейших планах мне не особо известно, но известно Эдуарду Викторовичу Кравцову и Виктору Борисовичу Фархутдинову», — приводит слова Мамедова пресс-служба IBA.