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Айлин Перес победила Дарью Железнякову в первом раунде

Айлин Перес победила Дарью Железнякову в первом раунде
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Сегодня, 28 сентября, в Париже на турнире UFC Fight Night 243 российская спортсменка женского легчайшего дивизиона UFC Дарья Железнякова потерпела поражение от аргентинки Айлин Перес, которая до этого момента выступала в полулёгкой весовой категории. Этот бой проходил в промежуточном весе.

В стартовом раунде Железнякова попалась на удушающий приём и была вынуждена сигнализировать рефери о сдаче. Таким образом, досрочную победу одержала Перес.

Для Перес эта победа стала 11-й в карьере (при двух поражениях) и пятой подряд на протяжении последних двух лет. Для Железняковой это поражение стало вторым в 11 поединках (девять побед).

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