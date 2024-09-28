Айлин Перес неспортивно отпраздновала победу над Дарьей Железняковой

Боец полулёгкого дивизиона UFC, 29-летняя аргентинка Айлин Перес неспортивно отпраздновала победу над россиянкой Дарьей Железняковой, совершив танец ягодицами прямо над лицом россиянки.

Напомним, Перес победила Железнякову удушающим приёмом уже в первом раунде поединка, который проходил в рамках андеркарда турнира UFC Fight Night 243, который возглавит бой в лёгком дивизионе между французом Бенуа Сен-Дени и бразильцем Ренато Мойкано.

Для Перес это был 13-й бой в карьере и 11-я победа (всего при двух поражениях). В то же время Железнякова потерпела второе в карьере поражение, имея за плечами девять побед.