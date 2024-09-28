Всеволод Шумков победил Миразизбека Мирзахалилова и стал чемпионом IBA

Сегодня, 28 сентября, в Баку (Азербайджан) состоялся очередной вечер бокса из серии турниров «Ночь чемпионов IBA», где главным событием шоу стал бой за титул чемпиона мира по версии IBA в весовой категории до 57 кг между россиянином Всеволодом Шумковым и узбекским боксёром Миразизбеком Мирзахалиловым.

Бой проходил в высоком темпе, где Шумков предпочтительно работал вторым номером и был более точен в своих комбинационных контратаках, чем его соперник, который оказывал систематический прессинг.

В итоге поединок продлился все отведённые 10 раундов, и боксёры выслушали вердикт судей, который был в пользу Шумкова. Победа единогласным решением судей.