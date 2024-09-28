Всеволод Шумков прокомментировал завоевание титула чемпиона мира по версии IBA

Новоиспечённый чемпион мира по версии IBA в весовой категории до 57 кг, 22-летний россиянин Всеволод Шумков дал свой комментарий по поводу уверенной победы над узбекистанским боксёром Миразизбеком Мирзахалиловым.

«Это был экзамен профессионального бокса, поединок был очень тяжёлым. Признаюсь — думал, что более возрастной соперник подсядет и устанет, но мы держали заданный темп все 10 раундов. В шестом раунде ему удалось хорошо попасть по корпусу, и мне пришлось чуть подвигаться, чтобы восстановить силы.

В конце боя мне удалось забрать не только бой, но и пояс, который теперь едет в Санкт-Петербург. Мой тренер был зол, что я не смог выиграть все 10 раундов. Был плюс-минус равный бой, в котором я проиграл пару раундов, поэтому мой угол и был зол. У меня есть пояс IBA по профессионалам, теперь мне нужно завоевать такой же по любителям. Весь фокус на 2025 год!» — приводит слова Шумкова пресс-служба IBA.

Напомним, сегодня, 28 сентября, в Баку состоялся очередной турнир «Ночь чемпионов IBA», где в главном событии шоу Шумков победил Мирзахалилова единогласным решением судей, завоевав чемпионский пояс IBA.