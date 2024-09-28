Чжан Чжилэй может вернуться на ринг в декабре

Бывший обладатель временного титула WBO в супертяжёлой весовой категории Чжан Чжилэй заявил, что следующий поединок планирует провести в декабре этого года, и в качестве возможных соперников назвал несколько топовых бойцов дивизиона.

«Ну, во-первых, я просто хочу как можно скорее вновь подраться. Мне просто хочется вернуться на ринг. Сейчас у меня есть несколько интересных вариантов. Я могу провести реванш с Джозефом Паркером, могу встретиться с Мартином Баколе, который бросает мне вызов, и я также хочу подраться с Дюбуа. Сейчас будем определяться, какой из вариантов будет иметь наибольшую выгоду, и объявим о бое», — приводит слова Чжилэя fighthype.com.